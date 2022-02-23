 

Король Абдалла и королева Рания объяснили происхождение средств на счетах в швейцарских банках

23.02.2022, 12:10, Разное
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Король и королева Иордании – Абдалла II и Рания – оказались в центре внимания общественности, к тому же впервые за долгое время по негативному поводу. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что иорданские монархи хранят средства в швейцарском банке Credit Suisse, причем сумма на одном из оффшорных счетов составляет 215 миллионов евро. В той же статье говорится, что кроме счетов иорданских лидеров там же были обнаружены и вложения других ближневосточных лидеров, политиков и военных, чья репутация оставляет желать лучшего.

Канцелярия короля и королевы Иордании уже выпустила официальное заявление в связи с резонансной статьей. В нем говорится, что счета за рубежом, которыми владеет иорданский монарх, используются “для покрытия расходов правящей династии Хашимитов и финансирования различных королевских инициатив”. А сами деньги появились от продажи самолета предыдущего короля:

Основная сумма на счетах появилась 20 лет назад после продажи самолета Airbus A340, который король унаследовал Airbus A340 от своего отца, короля Хусейна бен Талала, умершего в 1999 году, стоимостью $212 млн. Он был заменен меньшим по размерам и менее дорогим бизнес-джетом Gulfstream, которым пользуется сейчас Его Величество, – сказано в заявлении канцелярии. 

“Разоблачающие” сведения о счетах монарха в швейцарских банках королевская пресс-служба назвала “неточными, устаревшими и вводящими в заблуждение”. 

Публикация этих сведений преследует цель опорочить Его Величество и нанести ущерб престижу Иордании, – отмечается в заявлении.

Это не первая публикация в иностранных СМИ, в котором пишут про финансовое состояние иорданских монархов. Прошлой осенью канцелярия короля и королевы Иордании давала пояснения по поводу зарубежной недвижимости монархов. Представители Абдаллы заявили, что “вся недвижимость за рубежом была приобретена королем на законных основаниях, а информация о ней держалась в секрете в интересах обеспечения безопасности”, а также подчеркнули, что “раскрытие адресов апартаментов и домов, принадлежащих Абдалле II, несет угрозу Его Величеству и членам королевской семьи”.



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