Ученые зафиксировали активность умирающего мозга

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23.02.2022, 12:05, Новости дня
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Ученые впервые зафиксировали деятельность мозга у человека, находящегося в агонии смерти. Эксперты выявили закономерности мозговых волн, связанные со сновидениями и запоминанием.

Примечательно, что такое открытие ученые сделали случайно в ходе мониторинга мозговых волн 87-летнего пациента с эпилепсией для контроля судорожной активности. В процессе у человека произошел сердечный приступ и он умер.

Специалистам удалось зафиксировать 15 минут мозговой активности в момент смерти. Сосредоточившись на полуминуте до и после прекращения работы сердца, ученые заметили повышенную активность типах мозговых волн, их называют гамма-ритмами. Эти волны принимают участие в таких процессах, как сновидения, медитация, воспоминания.  



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