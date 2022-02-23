Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу, сообщил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.

Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения минских договоренностей.

«Генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.

Лавров подчеркнул, что конфронтацию в отношении РФ пытаются нагнетать по любому вопросу.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД РФ поясняли, что РФ пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые РФ признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.