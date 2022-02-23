ВСУ обстреляли наблюдательную группу и энергетиков на электроподстанции в ДНР

Ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции, сообщило представительство республики.

«Наблюдательная группа представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВФУ (Вооруженных формирований Украины) во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ «Чекист» в Старомихайловке, для которых украинская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии безопасности», – цитирует сообщение ТАСС.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ране в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.

До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».