Мнение: Скажи нет вечеринкам в Сен-Тропе!

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Более подробный список компаний попавших под американские санкции:

Под санкции попали прежде всего "Внешэкономбанк" (ВЭБ) и "Промсвязьбанк" (ПСБ), а также их 42 дочерние компании, так как "ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а ПСБ – для российского оборонного сектора".

"Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и "Промсвязьбанк" больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC. Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе", – отметили в Минфине.

Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних компаний ВЭБ:

ОАО Банк БЕЛВЭБ (расположен в Беларуси)

ОАО "ВЭБ-лизинг" – лизинговая компания, расположенная в России

"Проминвестбанк" – банк, работающий в Украине

"ВЭБ Капитал" – финансовая компания в России

ООО "ВЭБ Инжиниринг" – компания по оказанию услуг по реализации инвестиционных проектов, расположенная в России

АО "Инфравэб" – компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России

АО "ВЭБ.ДВ" – компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России

VEB Asia Limited – финансовая компания, расположенная в Гонконге

ООО "Инфраструктура Молжаниново" – электроэнергетическая компания, расположенная в России

ООО "Курорт Золотое Кольцо" – строительная компания, расположенная в России

АО "Российский экспортный центр" – экспортно-ориентированная компания, расположенная в России

ООО "ВЭБ Венчурс" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "ВЭБ Сервис" – консалтинговая компания в области бизнеса и управления, расположенная в России

ООО "Специальная организация проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Группа СИБУГЛЕМЕТ" – угледобывающая компания, расположенная в России

АО "АНГСТРЕМ-Т" – технологическая компания, расположенная в России

ООО "НМ-ТЕХ" – технологическая компания, расположенная в России

ЗАО "СЛАВА" – риелторская компания, расположенная в России

АО "ПФК ЦСКА" – спортивно-развлекательная компания, расположенная в России

ООО "Торговый Квартал-Новосибирск" – лизинговая компания, расположенная в России

ООО "Байкал Центр" – строительная компания, расположенная в России

ООО "Прогород" – инфраструктурная компания, расположенная в России

ООО "ВЭБ.РФ Управление Активами" – финансовая компания, расположенная в России

АО "Росэксимбанк" – учреждение поддержки экспорта, расположенное в России, а также коммерческий банк, регулируемый Центральным банком Российской Федерации

ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" – страховое агентство, расположенное в России.

Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ "Промсвязьбанка":

ООО "Алкес Трейд" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Антарес" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Элитные Дома" – риелторская компания, расположенная в России

ООО "ПСБ Инновации и Инвестиции" – технологическая компания, расположенная в России

ООО "Эра Фонд" – технологическая компания, расположенная в России

ООО "ПСБ-Форекс" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Хольцвуд" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Курф" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Управляющая компания "Промсвязь" – инвестиционная компания, расположенная в России

ООО "Паскаль" – компания, предоставляющая услуги управленческого консалтинга в России

ООО "ПСБ Бизнес" – гостиничная компания, расположенная в России

ООО "Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Сергиево-Посад Ленд" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "ПСБ Авиализинг" – финансовая компания, расположенная в России

ООО "Технософт" – технологическая компания, расположенная в России

ООО "Тринитекс" – риелторская компания, расположенная в России

ООО "ПСБ Лизинг" – финансовая компания, расположенная в России.

OFAC также приняло меры в отношении пяти судов, принадлежащих ООО "ПСБ Лизинг", дочерней компании ПСБ:

Baltic Leader (IMO: 9220639) – накатное грузовое судно под российским флагом

Linda (IMO: 9256858) – танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом

Pegas (IMO: 9256860) – танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом

Fesco Magadan (IMO: 9287699) – контейнеровоз под российским флагом

Fesco Moneron (IMO: 9277412) – контейнеровоз под российским флагом.

Под санкции попали и близкие к Путину члены российской элиты и их родственники:

Денис Бортников – сын директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, он работает заместителем президента российской государственной финансовой организации "Банк ВТБ" и председателем правления "Банка ВТБ"

Петр Фрадков – председатель и главный исполнительный директор "Промсвязьбанка", сын Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России и бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР).

Владимир Кириенко – сын первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко. Владимир Кириенко ранее работал вице-президентом в российской государственной компании "Ростелеком", а в настоящее время является генеральным директором VK Group, материнской компании крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте".

Прочее по санкциям.

1. ЕС ввел персональные санкции против Соловьева, Симонян и Захаровой.

2. Япония ввела санкции против российского госдолга, а также санкции против ЛДНР.

3. Австралия также вводит санкции против России.

4. Германия приостановила сертификацию "Северного Потока-2".

5. Искомый твит Борреля поздно вечером удалили как дискредитирующий санкционную политику ЕС.

И совсем свежее:

В Сенат США внесен законопроект об ужесточении санкций против России и персонально против Путина:

Законопроект предусматривает:

блокирование имущества, принадлежащего Владимиру Путину, премьер-министру России, министру обороны России и другим российским олигархам, выявленного в ходе отчетности, и отзыв их виз;

запрет на операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики;

введение санкций против SWIFT, если он не прекратит предоставление услуг российским банкам и попавшим под санкции компаниям в соответствии с законопроектом;

немедленное введение новых санкций в отношении “Северного потока-2”.

Законопроект внесен Марко Рубио.

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