Не стоит завтракать оладьями или протеиновым коктейлем во время болезни: 5 утренних продуктов, усиливающих воспаление в организме

Воспаление является достаточно распространенной проблемой. Есть даже специальная противовоспалительная диета. Стоит разобраться с тем, что именно собой представляет воспаление, как именно оно возникает и по каким причинам.

Это своего рода иммунный ответ организма, направленный на борьбу с различными патологическими факторами. Спровоцировать проблему может стресс, неправильное питание, недостаточный сон, а также чрезмерные физические упражнения.

Со временем воспалительные процессы могут спровоцировать более серьезные нарушения, в частности, такие как болезни сердца, диабет и инсульт.

Вот некоторые продукты, которые мы достаточнео часто потребляем на завтрак, которые усиливают воспаление и приводят к нарушению нормального функционирования организма.

Злаки

Для многих злаки являются любимым продуктом, который мы достаточно часто потребляем на завтрак, однако на самом деле они не приносят никакой пользы. Большинство хлопьев содержат много простых углеводов и добавленных сахаров. Эти вещества повышают уровень сахара в крови.

Лучше всего выбирать продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, чтобы предотвратить колебания уровня сахара. Можно вместо мюсли приготовить овсянку. Это блюдо станет отличным вариантом для начала дня.

Протеиновые коктейли и батончики

Эти быстрые перекусы кажутся просто идеальным универсальным решением для замены полноценного завтрака, когда нет времени нормально поесть.

Однако минусом таких продуктов является то, что они полны легкоусвояемых углеводов и сахаров и не обеспечивают чувство сытости надолго.

Вместо этого стоит выбрать вкусный смузи, в котором будут содержаться только лишь полезные продукты. Можно добавить в этот напиток любые фрукты и овощи. Эти продукты содержат в своем составе антиоксиданты, которые помогут уменьшить воспаление.

Обработанное мясо

Мясные продукты для завтрака, в частности такие как колбаса и бекон, содержат много соединений, называемых конечными продуктами гликирования.

Эти соединения связаны с высоким уровнем воспаления и приводят к хроническим заболеваниям.

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Стоит как можно реже выбирать такие продукты. Лучшим вариантом станет бекон из индейки, ветчина или куриная колбаса. Это более полезный и здоровый выбор.

Блины

Несмотря на то что многие любят блины, однако это блюдо является не самым лучшим выбором для завтрака, так как оно может быть достаточно вредным для здоровья.

Блины и вафли, как правило, являются концентрированным источником белой муки, а также добавленного сахара. Кроме того, в составе этого блюда мало клетчатки или белка, чтобы сбалансировать все это.

Кроме того, нам нравится поливать блины сиропом, взбитыми сливками и фруктами. Эта комбинация может спровоцировать сильное воспаление в организме.

Можно периодически добавлять в свой рацион блины. Однако, если регулярно едите такие блюда для быстрого прилива энергии по утрам, то пришло время отказаться от него и перейти на что-то более сбалансированное.

Белый хлеб

Рогалики, кексы, круассаны – все эти варианты для завтрака готовятся на основе белой муки, которая достаточно быстро переваривается. Примерно через 1-2 часа снова появляется сильное чувство голода.

Стоит заменить варианты из белой муки на продукты из цельной пшеницы.

Цельные зерна помогают уменьшить воспаление, минимизировать риск возникновения хронических болезней. Кроме того, они имеют много других преимуществ для здоровья, в частности таких как снижение веса.

Лепешки, бублики и кексы, приготовленные из цельного зерна, настолько же вкусные, как и их аналоги из белой муки, а также обладают дополнительными преимуществами для здоровья.