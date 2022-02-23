 

Мнение: Времени на раскачку нет

23.02.2022, 11:33, Разное
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Полная остановка проекта газопровода «Северный поток-2», сертификация которого пока приостановлена, возможна, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. «Это тоже может произойти (полная остановка проекта. — РБК). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — сказал Хабек

Безусловно, для Германии предложенный выбор — европейская и трансатлантическая солидарность vs экономические потери выглядит крайне непростым. Немцы — локомотив европейской программы «зеленой энергетики» и парадоксальным (хотя абсолютно логичным) образом на фазе перехода к этой энергетике становятся уязвимыми и зависимыми как раз от углеводородного сырья. Причина понятна: переход к «зеленой энергетике» требует одновременного выполнения целого ряда проектов, каждый из которых в определенной степени противоречит остальным.

Основными такими проектами являются: ускоренная разработка технологий «зеленой энергетики» (здесь еще просто непаханное поле, так как речь идет о всем спектре: технологиях преобразования различных видов энергии в электрическую, технологиях «упаковки» электричества в накопительные устройства, технологий быстрой разрядки-зарядки, в общем — только начать и закончить). Вторая задача — вывод мощностей «грязной» энергетики. Третья — ввод мощностей «зеленой» энергетики, причем ввод опережающий, и опережающий кратно. Низкий КПД «зеленой энергетики» (из-за состояния текущих технологических решений) требует вводить вместо 1 КВт установленной мощности «устаревших» технологий минимум 4 КВт установленных мощностей «зеленых» технологий — и это даст только паритет, а нужно еще и развитие, то есть, вместо 1 КВт нужно вводить 4-5. Всё это требует ювелирной синхронизации процессов, что в реальной жизни невозможно. Китай уже продемонстрировал, что рассинхронизация процессов приводит к тяжелым энергетическим кризисам. Почти полгода у китайцев бушует серьезный шутдаун, с которым они, в общем-то, справляются, но с трудом. Что ощутила на себе вся мировая экономика.

Но это, как ни странно, нормально: любая система на переходе уязвима, и число критически проблемных точек растет вместе со сложностью как системы, так и процесса перехода.

Понятно, что в таких условиях для Германии критически важно иметь резервы — в том числе и ресурсные. И именно в этом месте она нарвалась на жесткий шантаж Кремля. Естественно, что нужно решать задачи, которые прямо противоречат друг другу: политическая составляющая требует активного сопротивления шантажу, экономика требует любой ценой удерживать устойчивость. Отсюда и колебания. Но выбор приоритетов все равно придется делать, так как хорошего решения нет, есть только два плохих. Немцы еще не сделали окончательный выбор, однако времени на «раскачку» у них очень немного.

Источник: Эль Мюрид



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