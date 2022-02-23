Мнение: Как делали деньги на NFT в 2005 году

Для тех, кто всё пропустил. NFT (невзаимозаменяемые токены) — это когда тебе выдают справку, что ты чем-то владеешь. Например, что ты владеешь картинкой со смешным мемом. С юридической точки зрения такая справка ничего не значит, но ты всё же можешь её продать.

Объём торговли NFT уже превышает 10 млрд долларов в год. Продают таким образом самые удивительные вещи: к примеру, справку о собственности на видеозапись, на которой некий адвокат из Вильнюса разбивает кувалдой мемориальную доску какому-то военному преступнику.

Сейчас это модная штука. Люди берут и продают всё подряд в виде NFT. Иногда у них покупают, иногда задорого. Ажиотаж растёт, и подобных покупок становится всё больше. Люди думают: если модный миллиардер бизнесмен купил NFT на новую модель кроссовок, если кинозвезда купила NFT на фото для аватарки, если суммы продаж постоянно растут, наверное, это и вправду хорошее вложение средств.

На финансовом языке такое называется «бейсбольные карточки». Предметы, которые сами по себе ничего не стоят, но которые ты можешь выгодно перепродать, если найдёшь так называемого «большего дурака» — того, кого тебе удастся убедить в ценности своих бейсбольных карточек.

Схема стара как мир. Именно она лежала в основе тюльпанной лихорадки 1636-1637 годов, когда жители Нидерландов внезапно решили, будто луковицы тюльпанов — просто отличное вложение капитала. Все покупали луковицы в надежде выгодно их перепродать, и на пике ажиотажа редкую луковицу можно было обменять на добротный дом. Вскоре, однако, дураки в Нидерландах закончились, и цены на луковицы обвалились. Многие были разорены, агитаторы обвинили во всём евреев.

В более современной истории подобное было в 2005 году, когда некий алчный студент решил заработать миллион долларов. Такого рода мечты вообще распространены среди молодых людей: к примеру, один мой знакомый регулярно рассказывал в нашей компании, как он был бы счастлив, если бы у него был килограммовый слиток золота. Но тот студент из 2005 года пошёл дальше простых фантазий, он придумал реальный способ свой миллион заработать.

Студент воспользовался своими знаниями геометрии. Он сделал сайт, разместил на нём табличку 1000 на 1000 пикселей, и заявил, что любой желающий может купить рекламное место на этом сайте — по доллару за каждый пиксель. Журналистам это показалось интересным, поднялся шум, и… рекламную площадь быстро раскупили под корень. За несколько месяцев студент заработал свой миллион.

Ту самую картинку я прикрепил к посту. Сам сайт с миллионом пикселей уже неживой — картинка ещё висит, но ссылки по большей части битые, а посещают сайт разве что поисковые боты:

http://www.milliondollarhomepage.com/

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Million_Dollar_Homepage

Вы будете смеяться, но судьба этого и подобных проектов ничуть не смутила фанатов новомодного NFT. Напротив, они восприняли историю как руководство к действию. Полгода назад фанаты создали аналогичный сайт, уже на основе NFT, и распродали на нём токенов на несколько миллионов долларов:

https://pixelmap.io/

Я подозреваю, что и этот сайт тоже пойдёт по стопам своего предшественника из 2005 года. Однако мода — девушка убедительная. Когда все вокруг крутят спиннеры, рука сама собой тянется к кошельку.