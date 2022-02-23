Кулеба о санкциях США против России: Стратегия поэтапного их введения может сработать, если это будет продолжаться устойчиво

Такое мнение 22 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

“Честно скажу, что вчера, когда мы узнали о первом распоряжении ввести санкции против экономической деятельности с так называемыми “ЛДНР”, мы были озадачены, потому что мы увидели, как была наказана сторона, которая хотела признания, но не видели, как Россия, которая предоставила это признание, наказана. Но мы увидели это сегодня. Эта стратегия поэтапного введения санкций, если можно так выразиться, может сработать, если это будет продолжаться очень устойчиво”, – сказал Кулеба.

По его словам, у президента РФ Владимира Путина “не должно быть ни минуты, когда он может начать думать, что давление достигло предела и что он не будет больше наказан”.

“Это давление должно усиливаться. Если это включает регулярный выпуск распоряжений о новых санкциях, мы будем более, чем рады видеть это”, – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/3057467704465933/

По словам Блинкена, США продолжат расширят санкции против России, если она продолжит наращивать агрессию против Украины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”.

Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

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