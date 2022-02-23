“Куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика”. Навальный сравнил признание Россией “ЛДНР” с вводом войск в Афганистан

“Я смотрел вчера на “заседание Совета безопасности”, это сборище маразматиков и воров (кажется, наш ФБК делал расследования коррупции каждого из них), и думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за “великой шахматной доской”, приняли решение о вводе советских войск в Афганистан”, – написал политик.

Он напомнил, что результатом ввода войск в Афганистан стали “сотни тысяч жертв, травмы целых наций, последствия которых не можем преодолеть ни мы сами, ни Афганистан, и возникновение одной из ключевых причин развала СССР”.

По мнению Навального, нынешние действия российских властей нужны отвлечение внимания народа России от реальных проблем – развития экономики, роста цен, беззакония, – и переключение его в формат “имперской истерики”.

“Замените “Украину” в его речи на “Казахстан”, “Беларусь”, “страны Балтии”, “Азербайджан”, “Узбекистан” и так далее, включая даже “Финляндию”. И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика. Все это очень плохо кончилось для всех в 1979 году. И сейчас кончится плохо. Афганистан был разрушен, но и СССР получил смертельную рану”, – отмечает он.

Оппозиционер считает, что Путин не даст Украине развиваться и “утащит ее в болото”, но и Россия заплатит такую же цену.

“Путин и его воры-маразматики из Совбеза и “Единой России” – враги России и ее главная угроза, а не Украина и Запад. Путин убивает и хочет убивать больше. Кремль делает вас беднее, а не Вашингтон”, – обратился он к россиянам.

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Публикация от Алексеи * Навальныи * (@navalny)

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”.

Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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