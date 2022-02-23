 

“Этот ее смех в конце”, “Спонтанная и элегантная. Браво, Кэтрин!” Герцогиня Кембриджская спустилась с горки в лаборатории Lego в Дании. Видео

23.02.2022, 10:51, Новости дня
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В лаборатории жена британского принца Уильяма перед камерами спустилась с горки в виде туннеля, не сдержав в конце смех. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале The Royal Family Channel.

“Она такая веселая – глоток свежего воздуха. Спонтанная и элегантная, искренняя до глубины души! Браво, Кэтрин”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Этот ее смех в конце… Она просто великолепна”, – оценили видео поклонники.

ВИДЕОВидео: The Royal Family Channel / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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