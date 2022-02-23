Кейт Миддлтон прибыла в Данию: катание с горки, наряд из масс-маркета и другие детали

Вчера Кейт Миддлтон прилетела в Данию, где проведет ближайшие два дня. Свою поездку она не стала отменять, несмотря на внезапную болезнь королевы Елизаветы II и принца Чарльза. В аэропорту Копенгагена 40-летнюю герцогиню Кембриджскую встретила посол Великобритании в Дании Эмма Хопкинс. При этом СМИ сообщают, что Кейт прилетела регулярным рейсом, который задержался примерно на 30 минут. Сразу после прилета королевская особа отправилась в Копенгагенский проект по охране психического здоровья младенцев, чтобы узнать больше об их работе по укреплению здоровья и благополучия детей.

Напомним, летом прошлого года Кейт Миддлтон объявила о начале работы нового Фонда – The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Этот благотворительный центр будет работать на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследованиях о влиянии разных факторов на детей дошкольного возраста. Причем общественно значимая деятельность герцогини крутится вокруг детей дошкольного возраста уже 10 лет: она подробно изучает, как некоторые из самых тяжелых проблем британского общества, включая наркомания, бездомные и ментальное здоровье, уходят корнями в ранние годы жизни человека. Поэтому создание своего фонда королевские эксперты оценили как логичный и одновременно большой шаг в рамках ее работы.

Также Кейт успела вчера нанести визит в Детский музей Копенгагена. Там герцогиня встретилась с молодыми родителями, участвующими в исследовательском проекте Understanding Your Baby (“Понимание вашего малыша”), в котором участвуют более 200 медицинских работников. Вместе они пообщались за одним большим столом, на котором помимо чая стояли вазы с тюльпанами.

Заключительным, но не менее ярким событием этого насыщенного дня стала поездка герцогини Кембриджской в игровую лабораторию Lego PlayLab Foundation в Университетском колледже Копенгагена, где она не только присоединилась к одной из лекций местных студентов, но и повеселилась. В лаборатории Кейт не удержалась и скатилась с горки прямо в туфлях.

В духе того, где я нахожусь, я должна была это сделать, – сказала она после забавы.

Кейт Миддлтон и Эмма Хопкинс

Весь день, начиная с прилета и до самого вечера, Кейт Миддлтон провела в одном и том же ярком и одновременно бюджетном аутфите, который на этот раз не нарушил ни одного правила королевского дресс-кода. На ней был красный блейзер Zara за 60 фунтов стерлингов (около 6300 рублей) и белой блузке с рюшами. Королевская особа завершила образ парой черных широких брюк, черными замшевыми туфлями на каблуках и миниатюрной сумочкой Aspinal of London. Также Кейт надела жемчужные серьги и ожерелье, сделанные ювелиром из Копенгагена Марией Блэк. Впрочем, Кейт одинаково идут как элегантные, так и спортивные образы – убедитесь в этом сами.

Несмотря на то что блейзер с золотыми пуговицами – и так вещь бюджетная, Кейт ее надевает уже не первый раз. В прошлом году она уже надевала его во время одного из выходов. Красный цвет так же некоторым показался не только данью уважения Дании, флаг которого красно-белый, но и “романтичной” отсылкой к недавнему Дню святого Валентина. Как Кейт и Уильям отметили его, читайте здесь.

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Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)