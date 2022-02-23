Принц Люксембурга Луи разорвал помолвку с невестой через год после объявления о свадьбе

35-летний принц Людовик (Луи) Люксембургский и его 30-летняя избранница Скарлетт-Лорен Сирг неожиданно расторгли свою помолвку. В совместном интервью французскому изданию Point de Vue пара подтвердила эту информацию:

Мы не собираемся жениться. Однако у нашей пары не было ни тайн, ни проблем, только лишь фундаментальные разногласия, которые привели нас к этому решению, – признался принц Луи. – За все то время, что мы были помолвлены, очевидно, мы обсуждали вопросы, связанные со вступлением Скарлетт в королевскую семью со всеми вытекающими отсюда протокольными последствиями. И это не было для нас проблемой.

Также пара добавила, что они приняли решение остаться хорошими друзьями. Причину расставания они так и не озвучили. В комментариях к интервью граждане Люксембурга единогласно пишут, что им очень жаль читать такое и что они были бы хорошей парой.

Скарлетт-Лорен Сирг и принц Луи

Напомним, о помолвке Луи и Скарлетт стало известно в апреле прошлого года. Соответствующее заявление опубликовали от имени родителей принца – правящего герцога Анри и его супруги, герцогини Марии Терезы. Позже принц Луи рассказал, что ему пришлось задать тот самый вопрос дважды:

Мы прошли через деревню с совершенно невероятным видом на Пиренеи. Там была небольшая одиноко стоящая церковь… Я помню, что в ту минуту был красивый закат. Мы вошли в церковь, и я встал на одно колено. Я сказал Скарлетт: “Не бойся!” И спросил ее… Но, на самом деле, мне пришлось спросить ее дважды! Она так переволновалась, что забыла сказать “да”. Мне пришлось просить ее руки во второй раз, чтобы услышать, наконец, ответ.

Ранее Луи уже был женат – с 2006 по 2017 год он был в браке с Тесси Антони, единственной женщиной-сержантом люксембургского военного контингента. У экс-супругов растут двое сыновей: 12 марта 2006-го родился Габриэль, а 21 сентября 2007-го – Ной. В январе 2017 года супруги выпустили заявление о разводе. Что послужило тому причиной, так и осталось тайной.

В отличие от бывшего мужа, у Тесси на личном фронте все отлично: в феврале прошлого года она сообщила, что ждет ребенка от своего жениха, швейцарского бизнесмена Фрэнка Флесселя. В начале июля они сыграли скромную свадьбу, а уже в последних числах августа она родила мальчика Теодора.

Принц Луи – третий сын ныне правящих монархов. Всего у герцогов Анри и Марии Терезы пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. Сам Луи много лет назад отказался от права на люксембургский престол, но сохранил за собой титул и выполняет лишь церемониальные функции.

Герцогиня Мария Тереза, принц Луи, Скарлетт-Лорен Сирг и правящий герцог Анри Сыновья Тесси и принца Луи