Треть жителей Ярославской области уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег не нужно ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Треть жителей Ярославской области уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег не нужно

23.02.2022, 10:36, Новости
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области и выяснила, как они относятся к поздравлениям с Днем защитников Отечества.

36% опрошенных респондентов из Ярославской области уверены, что поздравлять с 23 февраля не служивших в армии коллег не нужно. 47% считают, что в данном случае факт прохождения армейской службы не имеет значения. Наиболее строгой позиции придерживаются в сфере безопасности – сразу 43% не хотели бы поздравлять коллег, не прошедших армию.

При этом поздравлять всех без исключения мужчин с 23 февраля принято в 77% компаний региона (в 81% компаний в целом по России) и только в 10% поздравляют лишь отслуживших. В 13% компаний такой традиции нет в принципе (больше всего таких оказалось в Москве и Воронежской области – по 17%).




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