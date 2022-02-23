 

Антонов предупредил о последствиях санкций против РФ для всего мира

23.02.2022, 10:31, Новости дня
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Санкции против российской стороны ударят по самим западным странам, они не вынудят Москву изменить внешнеполитический курс, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», – цитирует Антонова РИА «Новости».

Рестрикции в отношении Москвы «не решат ничего», добавил он.

«Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство», – подвел итог посол.

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов РФ – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.



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