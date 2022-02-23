 

В ЛНР рассказали подробности серии взрывов в Луганске

23.02.2022, 10:31, Новости дня
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В Луганске произошел не один, а целая серия взрывов, они были направлены, чтобы уничтожить опоры под троллейбусные линии, сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

«В Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов – опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия», – цитирует Гетманского РИА «Новости».

Он добавил, что один из взрывов произошел в 70 метрах от склада пиротехники. В случае детонации пиротехнических изделий могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения.

Напомним, утром в среду в Луганске произошел террористический акт. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.

До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».

Между тем исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что взрывное устройство, разорвавшееся в Донецке, изготовлено самодельно, в нем не было поражающих элементов.

«Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка… Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов», – цитирует Безсонова Пятый канал.

 

В здании редакционного корпуса донецкого телецентра, где произошел взрыв, находилось несколько сотрудников, в том числе и директор телеканала.



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