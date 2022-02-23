 

В Госдуме предложили отменить выходной 23 февраля для россиян

23.02.2022, 10:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ День защитника Отечества следует сделать выходным только для военнослужащих, сообщил первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым», – сказал Луговой в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что 23 февраля должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса.

Многие военные, подчеркнул депутат, отмечают в этот день советский праздник, в этот день по телеканалам в качестве доброй традиции показывают фильм «Офицеры».

«На нем воспитано не одно поколение офицеров и выросли целые военные династии. Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», – заключил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / На акции против COVID-ограничений во Франции вышли более 100 тыс. человек

15.09 / Кучеренко: Киеву нужен полный аудит. И не надо приглашать никаких Deloitte Touche, потому что это все полное разводилово

21.10 / Guardian – «дело закрыто» — американские исследователи выявили почти полное единодушие учёных о влиянии человека на климат

29.08 / Экономика: Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

30.07 / ФБР расследует инцидент с замеченным на высоте 1,5 тыс метров мужчиной с реактивным ранцем

05.03 / МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями

18.11 / ГСЧС предупредила о гололеде в ряде областей Украины

13.07 / Команда Washington Redskins отказалась от своего названия из-за расистских коннотаций

05.08 / Гутерриш предупредил о «масштабнейшей катастрофе» из-за закрытия школ

18.07 / Пожар во французском соборе ликвидирован

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика