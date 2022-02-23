В Госдуме предложили отменить выходной 23 февраля для россиян

В РФ День защитника Отечества следует сделать выходным только для военнослужащих, сообщил первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Я всегда считал это справедливым», – сказал Луговой в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что 23 февраля должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса.

Многие военные, подчеркнул депутат, отмечают в этот день советский праздник, в этот день по телеканалам в качестве доброй традиции показывают фильм «Офицеры».

«На нем воспитано не одно поколение офицеров и выросли целые военные династии. Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», – заключил он.