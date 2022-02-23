В Раде предположили раздел Украины Польшей, Венгрией и Румынией

Польская, венгерская и румынская стороны могут предъявить право на территорию, полученную Украиной в советское время, сообщил депутат Рады Илья Кива.

«Теперь ждем когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима». Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», – цитирует Киву Ura.ru.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что РФ признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.