 

В Германии предупредили о возможности полной остановки «Северного потока – 2»

23.02.2022, 10:30, Новости дня
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Проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить, сообщил глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек.

«Это тоже может произойти (полная остановка проекта – прим. ВЗГЛЯД). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», – цитирует Хабека РИА «Новости».

Хабек также заверил, что Германия в будущем обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и РФ не близки, к такому развитию событий.

«Экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы, поэтому не стоит много спекулировать на этот счет», – приводит слова Хабека ТАСС.

Он подчеркнул, что остановка процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» не означает, что он никогда не будет запущен.

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.



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