В Британии заявили об остановке продажи долговых обязательств РФ в Лондоне

Британская сторона намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств РФ в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса, сообщила глава МИД Британии Элизабет Трасс.

Британия также может расширить санкции против РФ в случае «полномасштабного вторжения» на Украину, сообщила Трасс, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов РФ – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.