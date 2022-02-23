За сутки в Украине привились от коронавируса почти 63 тыс. человек

Первую дозу получили 16 844 человека, 27 071 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 598 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 18 422 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них две дозы получили 15 175 097 человек, дополнительную дозу – 27 458, бустерную дозу – 701 836. В общей сложности сделано 31 617 039 прививок.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 22 февраля делали 914 мобильных бригад, также работали 3266 пунктов и 417 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (48 019), Sinovac (9868), Moderna (4178) и AstraZeneca (870).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/321135530040670

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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