 

Инвалиды Петербурга не верят обещаниям Комблага о комфортной среде

23.02.2022, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга сообщил о предстоящем заседании, в рамках которого будут разработаны, в том числе, методические рекомендации для людей с ограниченными способностями. 

Подобная инициатива вызвала резкое осуждение со стороны жителей Северной столицы, так как в течение всего зимнего периода инвалидам и горожанам старшего поколения приходилось рисковать здоровьем, передвигаясь по улицам с опасным ледяным покрытием. К тому же такие категории людей были вынуждены самостоятельно чистить дворовые территории на фоне бездействия коммунальных служб, что является недопустимым. 

Справедливо заметить, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен был бы выпустить собственные рекомендации для Комблага. Ведь его практическая работа не выдерживает никакой критики. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / “У РФ хорошее представление, что мы намерены делать”. Блинкен ответил на предложение Зеленского обнародовать возможные санкции против России

17.09 / Грызлов обвинил Украину в выходе из соглашения о перемирии на Донбассе

18.02 / После учений в пункт дислокации возвращаются около 30 большегрузных военных машин ЗВО

15.12 / Каждый пятый россиянин собрался уезжать на новогодние праздники

04.03 / Импорт электроэнергии несет скрытую угрозу экономике Украины – Колесников

06.02 / Появились сообщения о смерти экс-главы дагестанского села в Махачкале

13.10 / Обращение Дональда Трампа и Джо Байдена к американцам по случаю праздинка

17.09 / На землю вернулись три космонавта, которые собирали китайскую космическую станцию

27.01 / Лиев: Вопрос воды в Крыму интересен местным оккупационным властям. А значимость этой темы для Кремля сильно переоценена

16.10 / Марина Порошенко призвала киевские власти закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика