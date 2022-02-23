Инвалиды Петербурга не верят обещаниям Комблага о комфортной среде

Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга сообщил о предстоящем заседании, в рамках которого будут разработаны, в том числе, методические рекомендации для людей с ограниченными способностями.

Подобная инициатива вызвала резкое осуждение со стороны жителей Северной столицы, так как в течение всего зимнего периода инвалидам и горожанам старшего поколения приходилось рисковать здоровьем, передвигаясь по улицам с опасным ледяным покрытием. К тому же такие категории людей были вынуждены самостоятельно чистить дворовые территории на фоне бездействия коммунальных служб, что является недопустимым.

Справедливо заметить, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен был бы выпустить собственные рекомендации для Комблага. Ведь его практическая работа не выдерживает никакой критики.