 

Киев получил вторую партию летального оружия от Канады

23.02.2022, 9:11, Новости дня
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Канадская сторона доставила на Украину вторую партию военной помощи, сообщила канадский министр обороны Анита Ананд.

«ВС Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение РФ в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость», – цитирует канадского министра РИА «Новости».

Ранее в феврале минобороны Канады сообщало, что часть канадских военнослужащих временно эвакуируют с Украины. Военных передислоцируют в другие страны Европы. О каких именно странах идет речь, в военном ведомстве Канады не уточнили.

Также премьер Канады Джастин Трюдо сообщал о выделении кредита для «поддержания экономической устойчивости Украины» в 500 млн канадских долларов (около 390 млн долларов США). Он сообщал, что Украине будет предоставлено летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов (6,1 млн долларов США).



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