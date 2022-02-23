 

Названо число беженцев из Донбасса в России

23.02.2022, 9:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число эвакуированных в Россию жителей республик Донбасса с 18 февраля превысило показатель в 94 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах.

«По данным на утро 23 февраля, границу РФ пересекли свыше 94,6 тыс. человек, почти 60 тыс. из них – граждане Украины, более 34,6 тыс. – России», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что после признания Россией ДНР и ЛНР поток жителей Донбасса сократился.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин сообщал, что за последние несколько дней границу с Ростовской областью перешли около 100 тыс. беженцев с Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник отмечал, что пребывание беженцев из ДНР и ЛНР в РФ носит временный характер, цель – обеспечить безопасность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / В РФ запретили аниме-сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

26.10 / Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах – ОБСЕ

14.01 / Subaru Outback во внедорожной версии заметили на дорожных испытаниях

24.11 / В расследуемых Украиной военных преступлениях фигурирует почти 9,5 тыс. человек – Мамедов

23.02 / Названо место похорон актрисы Екатерины Градовой

02.07 / Нарушения при использовании субсидий выявлены в центре Хруничева

24.09 / Штамм коронавируса “Дельта” – последний агрессивный вариант COVID-19 – ученый из США

17.12 / “Счастлива – это мягко сказано”. 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда

16.07 / В деле “Роттердам плюс” нет состава преступления

12.01 / Убрав зарядное устройство, компания Apple сэкономила чуть больше 4 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика