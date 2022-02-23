Названо число беженцев из Донбасса в России

Число эвакуированных в Россию жителей республик Донбасса с 18 февраля превысило показатель в 94 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах.

«По данным на утро 23 февраля, границу РФ пересекли свыше 94,6 тыс. человек, почти 60 тыс. из них – граждане Украины, более 34,6 тыс. – России», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что после признания Россией ДНР и ЛНР поток жителей Донбасса сократился.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин сообщал, что за последние несколько дней границу с Ростовской областью перешли около 100 тыс. беженцев с Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник отмечал, что пребывание беженцев из ДНР и ЛНР в РФ носит временный характер, цель – обеспечить безопасность.