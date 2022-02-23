Рязанская сеть Second hand ввела санкции против европейских чиновников

Руководство рязанской розничной сети одежды Second hand сообщило о вводе персональных санкций против депутатов Европарламента и других чиновников ЕС. В список лиц, которым будет запрещено посещение бутиков в Рязани, вошли 252 человек, среди них представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

«Группа европейских бюрократов ввела санкции против нашей страны за проведение ей самостоятельной внешней политики, в частности, за защиту русскоязычного населения на Донбассе. Наша сеть Second hand считает такое поведение неприемлемым. Мы подготовили список лиц, которые не смогут одеваться в наших магазинах до тех пор, пока они не отменят санкции против депутатов Госдумы и не признают ДНР и ЛНР», – заявил владелец сети Арташес Давтян.

Предприниматель уже составил картотеку с изображениями лиц европейских чиновников и дал поручение продавцам не обслуживать лиц из этого санкционного списка. Помимо этого, Давтян призвал и других рязанских бизнесменов ввести такие же ограничения.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР. Им запретили ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене.

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