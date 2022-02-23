Украина допускает возможность разрыва дипотношений с Россией

Киев рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом, как передает УНИАН, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Зеленский, как пишет «Интерфакс», заявил, что сразу после пресс-конференции будет рассматривать и прорабатывать этот вопрос, а также последующие действия Украины в связи с эскалацией со стороны РФ.

«Признанием так называемых "ЛНР/ДНР" РФ создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства — резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года», — сказал президент Украины (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента Украины, он верит в то, что мощной войны против Украины и широкой эскалации со стороны РФ не будет. «Если будет — будет введено военное положение», — добавил он.

Ночью Зеленский выступил с обращением к нации после решения президента РФ Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Президент Украины подчеркнул, что границы страны останутся такими, какими их признало международное сообщество.

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«Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход РФ из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы», — отметил он.

Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вечером 21 февраля. Днем президент попросили об этом главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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