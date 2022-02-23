Бывший участник тамбовской ОПГ стал преподавателем МГИМО

Виктор Цыпиков, длительное время исполнявший обязанности “смотрящего” в ИК-1 Тамбова, принял предложение руководства МГИМО по подготовке дипломатических работников заняться преподавательской деятельностью.

“В МГИМО буду вести пару предметов — языковой курс по фене и основы понятий. Также ректор обещал предоставить все условия для продолжения работы над мой диссертацией “Блатной жаргон как язык международных отношений”. Научу студентов жить по понятиям и базарить так, чтобы предъяв не было и никто не крысил”, — рассказал авторитет.

Цыпиков известен как участник группировки Владимира Кумарина, так называемых “тамбовских”, 26 лет провёл в исправительных учреждениях по всей стране, автор трех монографий, девяти научных статей и двух десятков воровских прогонов.

С 2023 года Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) изменит правила поступления. В связи с открытием в институте нового факультета конкретных международных отношений и четких коммуникаций учиться на нем смогут только ранее судимые граждане Российской Федерации.

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