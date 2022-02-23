Мнение: О секретном козыре президента Путина

Нынешний российский президент Владимир #Путин ничего не делает «просто так». Вот и в мелодраматическом спектакле по признанию «непризнанных республик» украинского Донбасса всё было не так просто, как кажется. А сам этот шаг… Говорит ли он о том, что глава государства всё же имеет несколько тузов в рукаве или хотя бы пару козырных карт в этой раздаче? Ведь не действует же он по наитию?

Несколько весьма говорящих штрихов.

Кажется, Владимир #Путин и сам не очень хотел идти на решительный шаг. Во время своего «исторического» обращения к россиянам по поводу признания ДНР и ЛНР, он то и дело шмыгал носом, покашливал, даже запинался. Возможно, понимал, что будут и последствия.

Или вот ещё… На не менее «историческом» заседании Совбеза РФ, впервые показанном в эфире российского ТВ, очень многие участники откровенно мялись и жались, а директор СВР Сергей Нарышкин и вовсе заговорил невпопад; лишь окрик со стороны Владимира Путина вернул его в рамки «сценария». Тем не менее, в итоге все высказались единогласно. Не самый обычный формат, в рамках которого каждый выступающий представитель правящей элиты должен был публично подтвердить свою лояльность идее «признания Донбасса», а также лично главе государства.

Наконец, в Госдуме, заседание которой также транслировалось на всю страну, произошёл «казус». Кто-то из депутатов, то ли по ошибке, то ли из вредности решил «воздержаться». Так его искали всей нижней палатой, и в итоге переголосовали-таки. К натужному единству вынужденно присоединились даже «Новые люди», которые ещё на прошлой неделе рассчитывали заработать политический капитал, презентуя себя, как партию мира. Однако в новой наступившей политической реальности им этого сделать не позволили.

Примечательно, что даже при присоединении Крыма было три воздержавшихся и один проголосовавший «против». В нынешней ситуации — 400 из 400 «за». То есть, восемь лет назад, в 2014 году президенту подобная демонстрация единства не требовалась. Тогда Владимир Путин предпочёл забрать все «лавры» от #Крымнаш’а себе. Сейчас пожелал их разделить с «соратниками». Немного замазать публично их всех в глазах Запада. Ну и подменить свою личную ответственность коллективной.

Мол, это не царь порешил, а бояре приговорили…

Неужели надеется, что этот козырь «в Гааге» прокатит?

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