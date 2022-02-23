 

Боевики почти сотню раз открывали огонь на Донбассе. Один военный ВСУ погиб, шестеро пострадали

23.02.2022, 8:00, Новости дня
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В частности, боевики обстреляли 38 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей: Счастье, Мариуполь, Муратовое, Кряковку, Гнутово, Широкино, Травневое, Красногоровку, Лобачево, Марьинку, Водяное, Богдановку, Желтое, Трехизбенку, Новотроицкое, Старогнатовку, Верхнеторецкое, Гранитное, Пивденное, Пески, Николаевку, Чермалык, Зайцево, Новолуганское, Станицу Луганскую, Нью-Йорк, Новоселовку, Майорск, Лопаскино, Крымское, Шумы, Сизое, Причепиловку, Троицкое, Опытное, Орехово, Попасную, Камянку.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Еще один ранен и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму.

За текущие сутки со стороны боевиков зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Стреляли возле Мариуполя, Новотошковского, Золотого, Попасной, Пивденного, Светлодарска, Богдановки.

В результате обстрелов с начала текущих суток украинские военные не пострадали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/317939460361371

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий. 21 февраля погибли двое военных, а 12 были ранены.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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