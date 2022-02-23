Рубль показал разнонаправленное движение к доллару и евро

Рубль в начале торгов снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 78,91 рубля (плюс 11 копеек), курс евро снизился до 89,28 рубля (минус 17 копеек). При этом на старте торгов рубль снижался на 20 копеек к доллару и на 45 копеек к евро. Стоимость нефти Brent повысилась до 94,1 доллара за баррель (плюс 0,27%). Азиатские фондовые площадки растут до 0,72%, передает РИА «Новости».