Настя Каменских вызвала гнев украинцев «бегством» в Испанию

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вместе с супругом Алексеем Потапенко (Потапом) уехала в Испании, рассказала о своем путешествии, но столкнулась с гневом украинцев, раскритиковавших ее за то, что артистка «сбежала» из страны в кризисный момент.

Каменских сообщила в Instagram, что «давно ждала и планировала по минутам эту поездку». Она сообщила, что поездка стала «воплощением в жизнь давно запланированного to-do list». В Испанию артисты уехали со своими матерями, передает «РБК-Украина».

Однако комментаторы возмутились, что Каменских обещает поклонникам «песню подарить, находясь «за бугром», пока жители Украины остаются дома «на нервах». Отмечается, что «отпуск» у Каменских начался очень «вовремя». «Прям вы не собирались бежать», – говорится в одном из комментариев. В комментариях отмечают, что «селебрити потихоньку улетают» с Украины. Каменских заявили, что ей следует быть «рядом с поклонниками, на родной земле».

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Еще до признания Москвой ДНР и ЛНР, когда США принялись убеждать мир, что РФ якобы готовит «вторжение» на Украину, на Украине началась паника, а украинские олигархи, бизнесмены и депутаты принялись улетать из страны чартерными рейсами.