 

ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР

23.02.2022, 7:45, Новости дня
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Украинские военные провели обстрел населенного пункта Спартак в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению… населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Спартак: выпущено пять мин калибром 82 мм», – цитирует заявление РИА «Новости».

Ранее в ДНР сообщали, что с вечера вторника украинские силовики ведут обстрелы населенных пунктов республики. Там отмечали, что обстрелу подвергаются населенные пункты Набережное, Докучаевск, Новоласпа и Донецк.

До этого представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные в первый раз с 2018 года применили реактивную систему залпового огня «Град» по Донецку.



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