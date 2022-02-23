Путин: Россия признала «ДНР» и «ЛНР» в границах, закрепленных в их конституциях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ признала «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые закреплены в их конституциях. Трансляцию пресс-конференции российского лидера после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ведет «Россия 24».

«В каких границах мы будем признавать эти республики? Мы же их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописано: границы в рамках Донецкой и Луганской областей в том время, когда они были в составе Украины.

Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия и, больше того, они имеют тенденцию к обострению, но, надеюсь, так будет в будущем», — сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что Минских соглашений больше не существует. «Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», — считает он.

Российский лидер сказал, что РФ будет оказывать самопровозглашенным республикам военную помощь: «Конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь».

Ранее сегодня Совет Федерации разрешил Путину использовать Вооруженные силы РФ за рубежом, что позволяет ему ввести войска в «ЛНР» и «ДНР». «Я не сказал, что войска прямо сейчас пойдут туда [в Донбасс]», — сказал российский лидер. Он заявил, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события в самопровозглашенных республиках.

Также Путин сказал, что РФ выступает за демилитаризацию Украины. Он напомнил, что РФ выступает против вступления этой страны в НАТО.

По поводу границ «ДНР» и «ЛНР» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос установления границ «ДНР» и «ЛНР» будет еще решаться. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко говорил же, что РФ признала территории в границах, в которых власти республик фактически осуществляют полномочия и юрисдикцию.

Путин ранее сегодня подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией, «ДНР» и «ЛНР». Согласно документам, Россия, «ДНР» и «ЛНР» будут противодействовать «актам агрессии» и оказывать друг другу помощь, включая военную. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

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