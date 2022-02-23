 

NTD – умер последний в мире человек, говоривший на языке индейцев-яганов

23.02.2022, 6:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В возрасте 93 лет скончалась Кристина Кальдерон, которая была последней из носителей языка индейского племени яганов, живших на архипелагах крайнего юга Южной Америки. Как передаёт NTD, Кальдерон жила в скромном доме в чилийском городке Вилла-Укика и зарабатывала на жизнь продажей вязаных носков, однако она успела сохранить свои знания и написала словарь с переводом на испанский язык.

Язык коренного народа с крайнего юга Южной Америки исчез после смерти его последнего живого носителя и хранителя культуры предков.

Кристина Кальдерон скончалась в возрасте 93 лет. Она владела языком ямана индейского племени яганов. После смерти её сестры в 2003 году она была последним человеком в мире, говорившим на нём.

ПАТРИСИО ЭРНАНДЕС, мэр Кейп-Горна: Наша бабушка Кристина была и будет предметом гордости всего острова Наварино. Она постоянно хранила яганскую культуру.

Она старалась сохранить свои знания: написала словарь с переводом на испанский.

Кальдерон жила в скромном доме в чилийском городке Вилла-Укика и зарабатывала на жизнь продажей вязаных носков.

АЛЬФОНСО КАРКАМО, потомок народа кавескар: Она очень хорошо вязала. Её дети тоже. На самом деле, она очень помогла. С ней встречались художники, скульпторы, люди из мира моды. И она поделилась своими знаниями.

В целом в мире осталось несколько десятков яганов, но они не владеют своим языком, который считается изолированным. Эта этническая группа раньше населяла многие архипелаги на крайнем юге Южной Америки. Ныне это территории Чили и Аргентины.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности

11.07 / В Госдуме работающим россиянам пообещали прибавить пенсию с 1 августа

18.08 / Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку

27.06 / Победителями программы «Миллион призов» стали еще более 254 тыс. москвичей

03.10 / Томского ученого арестовали по делу о госизмене в пользу Китая

28.06 / Rolling Stones пригрозила Трампу судом

21.10 / Захватчик банка в Грузии освободил еще одного заложника

09.09 / Выведенный на орбиту российский спутник получил повреждение

14.12 / Заключение Венецианской комиссии может быть основанием для отставки судей КСУ – Вениславский

25.07 / Президент Бразилии, который болел COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика