 

Где весело отметить Масленицу в 2022 году

23.02.2022, 6:35, Разное
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ИСТОРИЯ МАСЛЕНИЦЫ

На Руси Масленицу издревле отмечали широко и весело. В первые три дня Масленицы можно было работать, но потом за труд браться категорически осуждалось. До начала Великого поста люди ходили по гостям и устраивали застолья. Люди отмечали прощание с зимой и встречу долгожданной весны.

В 2022 году Масленица празднуется с 28 февраля по 6 марта. В Подмосковье Масленицу будут широко праздновать. Интересные мероприятия будут проходить почти в каждом городе. Гостей ждут народные гуляния, конкурсы, угощения и веселье. В конце по традиции будут сжигать чучело.

ЭКОФЕРМА В ПОТАПОВО

В Рузском районе Московской области в этом году развернется целая череда праздничных мероприятий под открытым небом. Гости смогут попариться в русской бане, поиграть в поло на лошадях, покататься на лыжах и санках, а также искупаться в теплом крытом бассейне в отеле и отведать вкусных блинов из печи. Также на экоферме расположены птичник, конюшня и скотный двор.

АРТ-ПАРК НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ

Это место давно стало излюбленным у москвичей и не только. Причудливые арт-объекты привлекают внимание всех от мала до велика. Именно здесь развернется интереснейшая программа празднования Масленицы-2022.

В этом парке всегда отходят от традиции и сжигают необычное чучело Масленицы. В разные годы сжигали гигантские объекты “Медиабашню”, “Байконур”, “Градирню” и многие другие. В этом году гостей парка ждет не менее захватывающее зрелище, но оно пока держится в секрете. Известно лишь, что объект будет высотой 24 метра.

ЗАХАРОВО

В Одинцовском районе Московской области гостей ждет гастрономическая ярмарка, которая развернется в Пушкинской деревне. Здесь пройдет грандиозный концерт, мастер-классы по изготовлению различных игрушек и украшений, театральные постановки, а также конкурсы со взятием снежной крепости.

Гости “Масленицы-2022” смогут отведать вкусных блинов и посетить музей бабушки Александра Сергеевича Пушкина Марии Ганнибал.



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