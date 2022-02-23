 

Венгрия перемещает войска к границе Украины – министр обороны

23.02.2022, 6:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр сообщил, что на заседании кабинета национальной безопасности Венгрии министерству обороны страны премьер-министром Виктором Орбаном была поставлена задача не допустить проникновения вооруженных группировок в Венгрию и проведения военных маневров в стране.

Бенко считает, что в случае обострения ситуации в Украине боевые действия будут вестись не только в восточной части страны, но и в направлении Киева и Закарпатья. Поэтому венгерская армия должна быть готовой к прибытию беженцев на границу, а также к выполнению гуманитарных задач.

“Задача венгерских вооруженных сил двоякая: одна – обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, другая – закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять”, – заявил он.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”, а Канада и Евросоюз анонсировали санкции из-за решения Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

22 февраля Совфед РФ разрешил Путину использовать российские войска в ОРДЛО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Политолог Давидюк: Кабмин стимулирует удорожание электроэнергии для промышленности

26.11 / Кулеба – у Запада сейчас нет альтернативы для «нормандии»

06.07 / Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

18.09 / Комаровский рассказал, почему у COVID-19 не проявилась сезонность

17.03 / В Польше вводят общенациональный локдаун на три недели. За сутки COVID-19 заболело 25 тыс. человек

23.03 / Twitter начал удалять запрещенную информацию, но делает это медленно – Роскомнадзор

08.07 / Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в Москве

26.07 / Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

24.04 / Россиянин Карацев вышел в финал теннисного турнира ATP

07.09 / Американские специалисты предлагают использовать искусственный фотосинтез как часть «зеленой» энергетики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика