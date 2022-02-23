Венгрия перемещает войска к границе Украины – министр обороны

Министр сообщил, что на заседании кабинета национальной безопасности Венгрии министерству обороны страны премьер-министром Виктором Орбаном была поставлена задача не допустить проникновения вооруженных группировок в Венгрию и проведения военных маневров в стране.

Бенко считает, что в случае обострения ситуации в Украине боевые действия будут вестись не только в восточной части страны, но и в направлении Киева и Закарпатья. Поэтому венгерская армия должна быть готовой к прибытию беженцев на границу, а также к выполнению гуманитарных задач.

“Задача венгерских вооруженных сил двоякая: одна – обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, другая – закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять”, – заявил он.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”, а Канада и Евросоюз анонсировали санкции из-за решения Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

22 февраля Совфед РФ разрешил Путину использовать российские войска в ОРДЛО.

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