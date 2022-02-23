 

Зеленский: Мы запускаем программу экономического патриотизма

23.02.2022, 6:33, Новости дня
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“Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования нашей мощной армии. Патриот – тот, кто бьется с врагом за свою землю, и тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, сокращение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимул для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на заправках”, – заявил он.

По словам Зеленского, цель Украины – обрести экономическую независимость, “особенно в энергетике”.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1071039570344496/

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину. В их числе были немецкий Bild, американские CNN, Reuters, Bloomberg.

11 февраля 2022 года, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

С 11 февраля ряд стран, в том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

11 февраля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что украинская экономика демонстрирует стойкость к условиям войны.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью “РБК-Украина”, которое было опубликовано 21 февраля, заявил, что из-за неблагоприятной политической ситуации, связанной с российской агрессией, Украина ежемесячно теряет миллиарды долларов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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