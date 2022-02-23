 

Украина закрыла 10-километровую зону вдоль линии столкновения в Донбассе

23.02.2022, 6:17, Новости дня
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Зона в 10 км вдоль линии столкновения в Донбассе закрыта для посещения в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, сообщило командование украинской Операции объединенных сил.

С 6.00 23 февраля вводится «временное ограничение посещения» районов и населенных пунктов, которые «размещаются в границах 10-километровой полосы вдоль линии столкновения». Ограничение не распространяется на «деятельность международных организаций, которые осуществляют доставку или передачу гуманитарной помощи», передает РИА «Новости».

Напомним, РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.



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