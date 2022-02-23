Псаки увидела «зеленых человечков» по всей Восточной Украине

Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

По мнению Псаки, «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Псаки считает, что «они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части». По ее словам, «российское военное присутствие на Украине имело место еще с 2014 года».

Как сообщила Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российское военной форме». «Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные», – приводит ее слова ТАСС.

США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания, сказала она. США, по ее словам, «всегда намеревались делать так, чтобы был целый спектр санкционных шагов», которые можно было бы «добавлять друг к другу». «Если мы введем все санкции сейчас, то в чем тогда будет заключаться эффект сдерживания?» – сообщила она.

Псаки, отвечая на вопрос о вероятности угрозы кибервойны с Россией, сообщила, что США на данный момент не видят угроз своей безопасности в киберпространстве.

Она отказалась уточнить, есть ли гарантии от Германии, что решения о приостановке или прекращении трубопровода «Северный поток – 2» не будут пересмотрены. Также Псаки сказала, что возможность отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против России.

Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом остаются вариантом действий, но пока считаются несвоевременными, сообщила Псаки. По ее словам, в ситуации вокруг РФ у США «дверь для дипломатии остается открытой», но от РФ ждут «деэскалации».

Ее попросили прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что РФ поступила гениально, признав независимость ДНР и ЛНР. Трамп предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. Псаки сказала, что в администрации Байдена предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России. На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что «решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии».

Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.