Навальный: «За что вы получаете миллион от государства, за свои показания?»

Один свидетель обвинения пожаловался на «сломанную жизнь», другой – выступил в защиту подсудимого.

В покровской колонии завершился второй день выездного судебного процесса над Алексеем Навальным. Допросил двух свидетелей: экс-сотрудников связанных с политиком структур — Виталия Серуканова и Федора Горожанко. Несмотря на то, что оба свидетеля — со стороны обвинения, последний решил выступить в защиту Навального и заявил, что подсудимый «выступал в рамках закона». Также в суд для свидетельств против Навального пришел скандальный юрист Илья Ремесло, но его допрос перенесли на следующее заседание.

Свидетель Виталий Серуканов. Скриншот

Всех свидетелей, явившихся сегодня в суд, объединяет одно — они в разное время принимали участие в публичных скандалах, «разоблачавших» политика. Нынешний сотрудник RT и бывший юрист штаба Навального* Серуканов написал целую книгу, чтобы изложить свой взгляд на события в российской оппозиционной политике последних лет. Историю Горожанко о том, как ему наскучило «делать скандалы и привлекать внимание», изложили многие СМИ. В свою очередь, сторонники политика обвинили активиста в краже базы электронных почтовых адресов с сайта «Свободу Навальному!». А юрист Илья Ремесло — давний противник политика: именно после его обращения в отношении Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана. С десяти утра до восьми вечера Серуканов, Ремесло и Горожанко провели в закрытой ото всех «комнате свидетелей»,

А корреспонденты «Новой» — в зале трансляции судебного заседания и в актовом зале «на зоне» с участниками процесса, чтобы рассказать, как это было.

«Обычный подсудимый»

Атмосфера второго дня заседания по делу Навального значительно отличалась от первого. Журналисты заполнили только один зал с трансляцией из предложенных; а в том, что на первом этаже административного здания ИК-2, тоскливо сидели сотрудники ФСИН и слушали происходящее на судебном процессе. Сугробы «на зоне» немного подтаяли и больше не были идеально квадратными. Фигура льва, вылепленная заключенными из снега, тоже пропала — предположительно, в колонии готовятся к приходу весны. ФСИНовцы были суровы и молчаливы, а пса Бублика, который обнюхивал сумки гостей города перед входом на режимный объект, строго называли официальным именем — Булат.

Заседание началось с опозданием почти на час. В процесс вошел третий защитник Навального Евгений Саломатов — адвокат по делам коррупционной направленности. Недолгую дискуссию участников процесса вызвало то, что Саломатов не смог своевременно ознакомиться с материалами дела из-за невозможности их сфотографировать — ведь на территорию режимного объекта нельзя пронести никакую технику, а у других адвокатов — подписка о неразглашении.

«Я вижу, вы не хотите все это затягивать и хотите до конца недели выйти на приговор. Я не против. Но

смущает, что меня в колонии снимали люди с камерами, а моему адвокату нельзя отфотографировать дело», — заметил Алексей Навальный.

Судья поставила точку в споре, объявив перерыв на час для ознакомления с делом.

Затем адвокат Ольга Михайлова пояснила ходатайство с просьбой разрешить использовать на заседании в колонии телефоны, ноутбуки и диктофон для ведения аудиозаписи заседания, а также — позволить политику сменить робу заключенного на «вольную» одежду. Иными словами: создать для защиты те же условия, которые были бы на обычном — не выездном — заседании Лефортовского суда. Навальный дополнил слова защиты, подчеркнув, что часто видел расхождения в диктофонных записях адвокатов и официального протокола, который ведет секретарь суда. По его словам, важные факты из протокола «почему-то пропадают». Судья Маргарита Котова в ходатайстве отказала, сославшись на правила режимного учреждения.

«Изначально было понятно, что затея [провести все это в] колонии — меня прятать. Теперь стало ясно, что это не главная цель: вы хотите спрятать мое дело. А я вот хочу его всем показать», — прокомментировал решение суда Навальный.

Гособвинитель, отвечая политику, заявила, что не стоит называть свой процесс уникальным, ведь это не первое заседание, проходящее на территории колонии, на котором всем сторонам необходимо соблюдать одинаковые правила. «Заявление о том, что процесс эксклюзивный, — неправда. Он не единственный, не эксклюзивный, не прецедентный. Никто это дело не прячет, Навальный — обычный подсудимый, СМИ здесь присутствуют», — пылко говорила прокурор Надежда Тихонова.

«Не обязательно сейчас ломать комедию»

После перерыва суд вызвал первого свидетеля — Виталия Серуканова. Он в свободном рассказе начал очень эмоционально «разоблачать» Навального. Он назвал команду политика «закрытым тоталитарным обществом», где сам оппозиционер выступал как «один маленький бог». Свидетель жаловался, что получал небольшую зарплату, и при этом ему самому приходилось давать деньги из своего кармана волонтерам, поскольку им задерживали зарплату. Также Серуканов рассказал про якобы имевшие место быть многомиллионные переводы Навальному и его жене (около 70 млн рублей — Алексею, около 60 млн рублей — Юлии) и задался вопросом: не те ли это самые донаты, которые перечисляли сторонники. Его допрос затянулся до самого вечера, но Серуканов так и не ответил ни на один вопрос политика о том, откуда у свидетеля такая информация.

– Вы начали очень пафосно, что я ломаю жизнь людям. Вам сломал? — спросил Навальный. Судья сняла вопрос.

Из показаний юриста стало понятно, что он, хоть и говорит о большом опыте работы в различных проектах Навального, был трудоустроен только в фонде «Пятое время года», который обеспечивал работу штабов* (минюст ликвидировал его четыре года назад, — ред.), и только в течение нескольких месяцев в 2017 году. По словам Серуканова, на других кампаниях он работал неофициально и получал зарплату в конверте то ли от Леонида Волкова, то ли от Романа Рубанова, то ли от Любови Соболь. Он утверждал, подтверждая тезис следствия, что все в штабе якобы знали, что Навальный не может участвовать в выборах президента, но все равно продолжали вести кампанию. Рассказывая о жизни штабов, свидетель повторял неоднократно озвученные ранее тезисы о низкой зарплате и конфликтной обстановке в коллективе, но подчеркивал, что сам он роль в жизни команды играл незначительную.

«То есть, вы занимали невысокую, “сугубо перманентную”, как вы говорите, должность, и у вас даже не было своего рабочего места. Откуда вы тогда настолько информированы о деятельности ФБК**? — иронизировал Навальный. — Вы получаете больше миллиона рублей на Russia Today. Сотрудники ФСИН, находящиеся здесь, зарабатывают 25 тысяч рублей, прокурор — явно не больше ста тысяч рублей, судья — немного больше ста тысяч рублей. Так и в связи с чем у вас такая большая зарплата? Потому что рассказываете про меня байки?»

«Навальный очень смешно шутит, но не отвечает ни на один поставленный вопрос. У него нет этих ответов, куда делись деньги. Есть шутки и хамство. Нет ответов и у его команды. Не обязательно сейчас ломать комедию», — в один момент разгорячился свидетель Серуканов. Все это время Навальный смотрел на жену и не мог скрыть улыбку — показания свидетеля его явно умиляли.

Затем прокурор зачитала показания Серуканова, которые он дал на предварительном следствии. Адвокаты выступили против: ведь на многие вопросы и со стороны обвинения, и со стороны защиты свидетель отвечал «не помню», допуская противоречия в фактах, в то время как в письменных показаниях все звучало вполне конкретно. «Похоже, эту стратегию изберут и с другими свидетелями», — в перерыве предположила адвокат Ольга Михайлова. В данных ранее показаниях Серуканов, кроме прочего, обвинил Навального в привычке выпивать и в харрассменте. «Вот про это жене моей поясните», — удивился политик.

– Вы получаете зарплату более миллиона рублей на Russia Today. В связи с чем у вас такая зарплата? — не унимался Навальный.

– Вопрос снят! — почти на крик перешла судья.

– Он получает более миллиона рублей у государства…

– Это никем не доказано! — не выдержал Серуканов.

В зале шум и смех. Судья требует свидетеля успокоиться.

– Ну и кто тут самый милый котик? Занесите в протокол, — усмехнулся Навальный.

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«Следователь говорил, что лучше дружить с ним, иначе стану обвиняемым»

Следующим пригласили к трибуне бывшего сотрудника штаба Навального в Петербурге* Федора Горожанко. Он работал в организации до 2019 года и занимался рассылками, но апреле 2020 года сторонники Навального обвинили его в причастности к утечке данных. По версии ФБК**, активист скачал мейлы сторонников и продал их, получив за это более миллиона рублей, чтобы закрыть свой кредит. Сам Горожанко эти обвинения отрицает и говорит, что ушел из штаба Навального по личным причинам.

Свидетель Федор Горожанко. Скриншот

— Несмотря на то, что я свидетель обвинения, выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в рамках закона. <…> ФБК** не занимался экстремистской деятельностью. Это была организация, которая показывала болевые точки государства и раскрывала коррупцию, — пояснил Горожанко. Он добавил, что не существовало такого общественного движения как штабы Навального* — «это была просто команда людей, которые готовились к выборам». Прокурор завершила допрашивать его менее чем за полчаса, видимо, сочтя менее интересным собеседником.

Затем внезапно Горожанко рассказал о давлении со стороны следствия.

«Следователь вчера вечером прислал по WhatsApp повестку в СК. Я пришел туда, он распечатал мне бумагу с обвинительным заключением и сказал, что будешь рассказывать то, что там написано», —

негромко, но уверенно говорил он.

«Это классический случай! Надеюсь, что в приговоре будет вынесено частное определение следователю», — сразу обратился к судье Навальный.

— Считаете ли вы, что рискуете, раскрывая всю правду о давлении? — продолжил допрос политик.

— Конечно, я рискую, но риск оправдан, —- сказал молодой человек.

— Как думаете, почему они вас вызвали свидетелем обвинения?

Горожанко отвечает, что интерес к нему следователи проявили в прошлом году, когда бывшие коллеги обвинили его в краже личных данных.

— Кто вас заставлял репетировать показания? — уточнила судья у активиста.

— Следователь говорил, что лучше дружить с ним, иначе стану обвиняемым.

Заседание завершили в 20 часов, чтобы журналисты и адвокаты «успели доехать до Москвы». Уже на следующий день суд продолжит допрашивать Федора Горожанко и перейдет к допросу юриста Ильи Ремесло.

Андрей Карев, Алина Данилина

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