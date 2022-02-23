 

Грузия попросила не забывать про нее на фоне Украины

23.02.2022, 5:57, Новости дня
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Грузия сообщила Польше и Франции, что «открытый кризис» касается Украины, но нельзя забывать и про Тбилиси, сообщила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили рассказала, что «имела коммуникацию с президентами Польши и Франции». В разговоре с ними Зурабишвили «очень ясно отметила», что нельзя «забывать про Грузию», передает РИА «Новости».

Тбилиси признает, что «открытый кризис, конечно же, касается Украины и разные ситуации не могут быть смешаны». Однако, отметила Зурабишвили, «когда речь идет о дальнейших шагах и о выходе из кризиса, важно, чтобы Грузия была у всех на уме».

Она утверждает, что все международное сообщество на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР вспоминает ситуацию 2008 года, когда была признана независимость территорий Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.



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