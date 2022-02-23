 

Глава МИД Латвии призвал прекратить ретрансляцию российских каналов

23.02.2022, 5:57, Новости дня
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Ретрансляцию российских телеканалов в Латвии следует прекратить, сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс, обвинив российские каналы в «пропаганде этнической ненависти».

Ринкевичс также заявил, что российские каналы якобы оправдывают войну и «преступления против мира». Подобную «пропаганду», по его словам, «на российских пропагандистских каналах можно увидеть каждый день». Ринкевичс призвал «компетентные органы оценить их деятельность», передает ТАСС.

В Латвии ретранслируются все основные российские федеральные телеканалы. Они традиционно входят в топ самых популярных в республике, передает РИА «Новости».

Осенью Латвийский совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание ретранслятора российского Первого канала – Первого балтийского канала.



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