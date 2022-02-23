 

Канада и Австралия объявили о введении санкций против России

23.02.2022, 5:57, Новости дня
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Канада вводит первый раунд экономических санкции против РФ в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР, сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо. Его коллега из Австралии Скотт Моррисон также объявил о санкциях.

Трюдо заявил, что Оттава «запретит канадцам любые финансовые взаимодействия» с ДНР и ЛНР, «операции с покупкой российского госдолга». Канада вводит «санкции против членов российского парламента, которые голосовали» за признание независимости республик, и против госбанков России, передает РИА «Новости».

Премьер сообщил, что «разрешает развертывание до 460 военных ВС Канады для проведения операции», которая «включает в себя отправку дополнительных сил в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и патрульного самолета береговой авиации».

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести всех российских депутатов в черный список: «Это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией». По его словам, «все остальные санкции были предсказуемы» и «не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе», сообщил Степанов.

Премьер-министр Австралии заявил, что «Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями». Кроме того, «санкции коснутся одного государственного банка РФ и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью», передает ТАСС.

Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.

Евросоюз также намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе. Британия и Япония тоже объявили о санкциях.



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