 

Мнение: Но будет такая борьба за мир…

23.02.2022, 5:48, Разное
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Экстренная пресс-конференция Путина по поводу полученного разрешения на применение войск за рубежом была проведена, как можно понять, для одной-единственной закладки: озвучена новая будущая угроза: территориальная. Путин признает ДНР-ЛНР в границах, определенных в их конституциях. На данный момент это административные границы соответствующих областей на 14 год. (Кстати, любопытная формулировка — если в конституции будут внесены какие-то другие границы — ну, скажем, в пределах Приднестровья, то согласно этой формуле, Путин поддержит и их)

Проще говоря, закладывается угроза на следующий этап. Именно ею в будущем и можно будет продолжить шантаж Киева и Запада. В общем-то, все по плану: этот режим может существовать только в состоянии войны, он и будет генерировать военные угрозы до самого конца. Оплачивать этот праздник жизни, понятно, будут обычные люди. Мы – платить, дончане – гибнуть на передовой. А кто же еще будет освобождать свою родную землю?

Если кто-то подумал, что на его землю пришел мир, тот слишком поспешил. Мир будет только на кладбище.

Источник: Эль Мюрид



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