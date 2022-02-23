 

Минфин США заморозил активы двух российских банков. Под ограничения попали ФК “ЦСКА” и гендиректор “ВКонтакте”

23.02.2022, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, Минфин ввел санкции против госкорпораций ВЭБ (этот банк, заявляют в ведомстве, играет существенную роль в обслуживании суверенного долга РФ) и “Промсвязьбанк” (ПСБ), а также связанных с ними компаний из России, Беларуси, Украины и Гонконга; санкции против суверенного долга РФ и высших российских чиновников, связанных с президентом страны Владимиром Путиным.

“ВЭБ имеет решающее значение для способности России аккумулировать средства, а ПСБ имеет решающее значение для оборонного сектора России. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и ПСБ больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от их финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены; физическим и юридическим лицам США будет запрещено вести бизнес с этими учреждениями без разрешения OFAC”, – сказано в заявлении.

Кроме того, санкции ведены против топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ Александра Бортникова), председателя “Промсвязьбанка” Петра Фрадкова (сына бывшего премьер-министра и директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова) и гендиректора VK Владимира Кириенко (сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно.

Среди компаний, связанных с ВЭБ и ПСБ, – предприятия гостиничного, спортивного, финансового, инвестиционного, технологического и промышленного секторов. В частности, под санкции попал футбольный клуб “ЦСКА”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого решения.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. 22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США ввели санкции против “ЛДНР”. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ. Германия объявила, что приостановит сертификацию “Северного потока – 2”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

19.12 / Новое крепление для монитора LG 34WN780-B сэкономит место на столе

25.01 / В Общественной палате рассказали о последствиях запрета иностранных «умных» счетчиков

28.09 / Талибы обвинили США в незаконном проникновении беспилотников на территорию Афганистана

05.10 / В Харькове выступила Полякова. По факту нарушения карантина полиция открыла уголовное производство

26.07 / В Telegram в тестовом режиме появились видеозвонки. Инструкция

01.09 / В США для голосования на выборах хотели зарегистрировать умершего 12 лет назад кота

24.01 / “Возвращался из казино”. Подозреваемого в краже $120 тыс. из кабинета судьи во Львове задержали – СМИ

20.08 / 10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь

24.06 / В МВД Украины подсчитали, что в случае повышения зарплаты выплатить ее полностью ведомству не хватит средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика