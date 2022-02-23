Минфин США заморозил активы двух российских банков. Под ограничения попали ФК “ЦСКА” и гендиректор “ВКонтакте”

В частности, Минфин ввел санкции против госкорпораций ВЭБ (этот банк, заявляют в ведомстве, играет существенную роль в обслуживании суверенного долга РФ) и “Промсвязьбанк” (ПСБ), а также связанных с ними компаний из России, Беларуси, Украины и Гонконга; санкции против суверенного долга РФ и высших российских чиновников, связанных с президентом страны Владимиром Путиным.

“ВЭБ имеет решающее значение для способности России аккумулировать средства, а ПСБ имеет решающее значение для оборонного сектора России. Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и ПСБ больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от их финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены; физическим и юридическим лицам США будет запрещено вести бизнес с этими учреждениями без разрешения OFAC”, – сказано в заявлении.

Кроме того, санкции ведены против топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ Александра Бортникова), председателя “Промсвязьбанка” Петра Фрадкова (сына бывшего премьер-министра и директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова) и гендиректора VK Владимира Кириенко (сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно.

Среди компаний, связанных с ВЭБ и ПСБ, – предприятия гостиничного, спортивного, финансового, инвестиционного, технологического и промышленного секторов. В частности, под санкции попал футбольный клуб “ЦСКА”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого решения.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. 22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США ввели санкции против “ЛДНР”. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ. Германия объявила, что приостановит сертификацию “Северного потока – 2”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

—