 

“Не ридать, а здобувать”. Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам. Видео

23.02.2022, 5:10, Новости дня
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Он, в частности, рассказал о подписанном указе о призыве резервистов в особый период, а также о “программе экономического патриотизма”. Кроме этого, президент проинформировал о санкциях, которые западные страны приняли в связи с решением России признать “независимость” отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о встрече с лидерами депутатских фракций и групп и о предстоящей встрече с представителями украинского бизнеса.

“Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не ридать, а здобувать. Слава Украине!” – сказал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1071039570344496/


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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