Блинкен отменил встречу с Лавровым. Условием ее проведения было невторжение РФ в Украину

“На прошлой неделе я согласился встретиться с Лавровым, чтобы обсудить озабоченности наших стран в отношении европейской безопасности, только при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается и Россия полностью отрицает дипломатию. Четко это продемонстрировала. Так что не имеет смысла сейчас эту встречу проводить”, – заявил госсекретарь США.

Он сказал, что направил Лаврову письмо, в котором сообщил о приверженности США к деэскалации и поиску дипломатического пути решения конфликта.

Последняя встреча Блинкена и Лаврова прошла 21 января в Женеве (Швейцария). 12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры. В интервью каналу “Дождь”, которое вышло 19 февраля, госсекретарь США говорил, что планировал встретиться с Лавровым 24 февраля в Европе. “Но как я сказал министру иностранных дел Лаврову, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину”, – подчеркивал Блинкен.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”, а Канада и Евросоюз анонсировали санкции в связи с решением Путина.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину против РФ будут введены жесткие санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав “независимость” террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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