Чем опасно самолечение COVID-19 антикоагулянтами и стероидами?



1

минута

Антикоагулянты — профилактика или неоправданный риск?

В российских временных рекомендациях по лечению COVID-19 есть подобные указания по применению антикоагулянтов: эти препараты можно назначать для предотвращения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии пациентам с COVID-19 средней тяжести с высоким риском тромбоза. К факторам риска относятся злокачественные опухоли, тромбофилии, возраст старше 70 лет, дыхательная недостаточность, гормональная заместительная терапия и др. Поскольку у антикоагулянтов могут быть опасные побочные эффекты, в большинстве гайдлайнов их рекомендуют применять с большой осторожностью и при отсутствии риска кровотечения.

По словам Евгения Пинелиса, в США вопрос о целесообразности применения антикоагулянтов в лечении коронавируса рассматривали очень внимательно, поскольку любое системное воспаление может повысить свертываемость крови. Анализ во всех группах пациентов показал, что людям с легким течением инфекции без признаков дыхательной недостаточности и без риска тромбоза антикоагулянты не приносят никакой пользы.

Как выяснилось, не нужна антикоагуляция и самым тяжелым пациентам на кислородной поддержке или ИВЛ. Существенного эффекта эти препараты не оказывают, однако риск кровотечения повышается в несколько раз.

Единственная группа пациентов, которым антикоагулянты дают какое-то преимущество — это больные со средне-тяжелым течением. Если у них развивается дыхательная недостаточность, гепарин в самом начале процесса существенно снижает риск ухудшения и шансы попасть на ИВЛ.

«Мое личное мнение по этому поводу — принимать антикоагулянты без показаний и назначения врача не стоит. Они относятся к препаратам очень высокого риска, и вероятность кровотечения значительна даже без каких-то сопутствующих заболеваний. Тем более эликвис и клексан выводятся почками, и надо четко знать, как работают ваши органы, необходимые для метаболизма».

Пинелис Евгений Всеволодович

эксперт

Чем ковидная пневмония отличается от бактериальной?

Разбираем симптомы, факторы риска и особенности лечения воспаления легких при коронавирусе.

Читать статью

Стероиды «на всякий случай»

Дексаметазон эффективно снижает смертность у пациентов с коронавирусом, нуждающихся в кислородной поддержке или ИВЛ, поэтому широко применяется в ковидных стационарах во всем мире. В РФ кортикостероиды используются для терапии умеренного и тяжелого течения COVID-19 с признаками дыхательной недостаточности, цитокинового шторма и острого респираторного дистресс-синдрома.

Однако в различных «протоколах лечения», распространяемых в соцсетях, дексаметазон советуют принимать и в домашних условиях, якобы для профилактики пневмонии и цитокинового шторма. Евгений Пинелис убежден: нет никаких оснований считать, что стероиды могут быть чем-то полезны пациентам, у которых нет признаков дыхательной недостаточности.

«Стероидная терапия имеет множество побочных эффектов, включая диабет, и подключать ее можно только в случае крайней необходимости. Здоровому человеку без диабета небольшие дозы дексаметазона существенного вреда не нанесут, но мне приходилось видеть стероидный психоз у пациентов с деменцией даже с низкими дозами препаратов».

Пинелис Евгений Всеволодович

эксперт