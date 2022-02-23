Мнение: Выход на границу

1. По заявлению Путина, Россия признала ДНР и ЛНР в границах определенных на референдумах 2014 года и закрепленных в Конституциях республик. На дискуссиях – фронт/граница – поставлена точка. Донбасс будут освобождать полностью. Мариуполь, Славянск, Краматорск, Лисичанск – должны вернуться в родную гавань.

2. Руководство ЛНР и ДНР уже обозначило желание обеспечить полное освобождение территорий ДНР и ЛНР оккупированных Украиной. Пока что Киеву предлагают убраться по хорошему, прекратить огонь и отводить войска. Массированного ввода российских войск в ЛДНР пока нет. Пока. Боевые действия в ЛДНР продолжаются.

3. Россия сегодня начала отзыв дипломатических работников с Украины "по соображениям безопасности". Это пока в Киеве обсуждали, разрывать дипломатические отношения или нет. Вполне очевидно, что никаких переговоров с режимом Зеленского не будет. Москва не считает его субъектным.

4. В заявлениях Путина и Лаврова было недвусмысленно обозначено, что гарантии суверенитета бывших республик СССР на Украину не распространяются – всему виной внешнее управление. Фактически, Украине предъявлен ультиматум с целям рядом невыполнимых для киевского режима требований.

5. Все документы между РФ и ЛДНР сегодня были ратифицированы и юридически процесс легализации ЛДНР сегодня завершился. Теперь вплотную стоят вопросы обеспечения военного протектората РФ над народными республиками. Сегодня окончательно подохли такие термины как – Минск-2 и ОРДЛО.

6. Введенные Западом санкции оказались фактическим пшиком и своеобразным предложением – "если вы остановитесь на текущих границах ЛДНР, то мы много санкций вводить не будем, а вот если начнете забирать еще, то тогда введем еще санкций".

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