 

Мнение: Санкционный ответ

23.02.2022, 4:45, Разное
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Байден огласил список санкций против РФ:

1. США введут санкции против суверенного долга РФ.
2. США введут санкции против Внешэкономбанка и Промсвязьбанка.
3. США продолжат переговоры с Германией, чтобы заблокировать "Северный Поток-2".
4. США введут санкции против отдельных представителей российских элит.
5. США продолжат наращивать свои войска в Восточной Европе, если Россия не выведет войска из Белоруссии.
6. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Но не Украины. Она лишь продолжит получать военную помощь.
7. США введут еще более мощные санкции, если Россия продолжит захватывать Украину.
8. США признают, что санкции против России ударят по американской экономике, но администрация Байдена будет ее поддерживать.

Зачитав список вялых санкций, Байден под недоуменные крики журналистов требовавших ответов скрылся за кулисами.
На этом фоне рубль сразу пошел вверх.

Несколько ранее о санкциях объявил ЕС:

1. Российским элитам не дадут заниматься шоппингом в Милане, проводить вечеринки в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене. Самая смешная санкция года. Спасибо Жозепу Бореллю. Даешь больше таких санкций.
2. ЕС введет персональные санкции против депутатов Госдумы голосовавших за признание ДНР и ЛНР.
3. ЕС введет персональные санкции против лиц связанных с деятельностью ЛНР и ДНР.
4. ЕС подготовит пакет санкций против ряда российских банков и частных лиц.
5. Также стоит отметить, что Британия ввела санкции против 5 российских банков, а также против Тимченко и Роттенбергов.

В Москве заявляют, что санкции Запада были ожидаемыми и предсказуемыми.
В целом, вся эта санкционная история отличнейшим образом продолжает забивать гвозди в крышки гроба российского западничества. Поход в золотой миллиард и Европу от Лиссабона до Владивостока завершен. Проблема в том, что многие люди, которые осуществляли 30-летний эксперимент над страной с походом на Запад "по столбовой дороге цивилизации" никуда не делись. И если большинство населения страны только посмеется над шутками про Милан и Сен-Тропе, то для отдельных представителей российских элит это действительно определенная жирная точка в мировоззренческой катастрофе.

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Источник: Colonel Cassad



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